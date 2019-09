Am heutigen Donnerstag werden Huaweis Anwälte vor dem US-Bundesgericht im texanischen Sherman erwartet. Sie wollen die Richter davon überzeugen, dass die Blockade gegen das chinesische Unternehmen einen Bruch der amerikanischen Verfassung darstellt. Beim heutigen Auftritt im Bundesgericht geht es nicht um die Frage, ob die Ausrufung des Telekommunikationsnotstandes durch US-Präsident Donald Trump gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstößt. Dieses Verfahren läuft ebenfalls, ist aber nicht Gegenstand der aktuellen Anhörung, wie Bloomberg berichtet Huawei richtet sich gegen das Einsatzverbot seiner Hardware in US-Bundesbehörden Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...