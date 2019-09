Mainz (ots) -



Donnerstag, 26. September 2019, ab 20.15 Uhr

Erstausstrahlungen Nirgendwo auf der Erde wurden mehr Arten wild lebender Tiere und Pflanzen dokumentiert als im Manu-Nationalpark in Peru. Doch diese Vielfalt ist bedroht. In "Wissenschaft am Donnerstag" beschäftigt sich 3sat am 26. September 2019 mit dem Artensterben im Regenwald und zeigt um 20.15 Uhr die Dokumentation "Schatzkammer Regenwald - Der Manu-Nationalpark in Peru" (Erstausstrahlung) von Axel Gomille. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Ausverkauf des Regenwalds" ebenfalls als Erstausstrahlung.



Der Manu-Nationalpark in Peru ist eine biologische Schatzkammer und in seiner Ausdehnung größer als Sachsen. Gebirge, Bergwälder und ein riesiger Tieflandregenwald kennzeichnen die Region. Vor rund 30 Jahren wurde das Gebiet bereits von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Doch dieses Weltnaturerbe ist bedroht: Immer wieder dringen illegale Goldwäscher in den Nationalpark ein und verseuchen zur Gewinnung des Edelmetalls die Flüsse mit Quecksilber. Eine weitere Gefahr stellen illegale Plantagen von Coca-Sträuchern dar, aus denen Kokain für den Drogenhandel gewonnen wird. Mafiöse Strukturen und Korruption erschweren es den Behörden, durchzugreifen. Dr. Christof Schenck, Direktor der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, ist einer der führenden Köpfe, wenn es um den Erhalt der Artenvielfalt geht. Vor gut 30 Jahren baute er im Manu-Nationalpark ein Projekt zur Erforschung und zum Schutz der stark bedrohten Riesenotter auf, das inzwischen von peruanischen Biologinnen und Biologen fortgeführt wird. Die Dokumentation "Schatzkammer Regenwald - Der Manu-Nationalpark in Peru" zeigt die Gefahren für den Nationalpark und begleitet Menschen, die sich dort für den Artenschutz engagieren.



Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt der Wissenstalk "scobel - Ausverkauf des Regenwalds". Das riesige Ökosystem Amazonasbecken ist 20 Mal so groß wie Deutschland. Seit Wochen brennt dort der Regenwald, und diese Großfeuer haben globale Auswirkungen. Bereits vor dem Ausbruch der verheerenden Brände wurden im brasilianischen Regenwald große Flächen abgeholzt. Wird die "grüne Lunge der Erde" wirtschaftlichen Interessen geopfert? Welchen ökonomischen Wert hat eigentlich die Natur? Welchen Preis sind Industriestaaten für den Naturschutz und das globale Klima der Erde zu zahlen bereit? Welche Gegenmaßnahmen funktionieren? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, dem Sozialwissenschaftler und Philologen Thomas Fatheuer, der Umweltwissenschaftlerin Anja Rammig sowie der Kulturhistorikerin Andrea Wulf.



In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.



Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



Pressekontakt:



Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121



Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4380119