FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Getragen wurde der Markt weiter von der Aussicht auf eine weltweit anhaltende lockere Geldpolitik. Der Tag stand ganz im Zeichen der Notenbanken. Während die US-Notenbanker am Vorabend bereits die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt hatten, bestätigten die Kollegen aus Großbritannien und der Schweiz die aktuellen Sätze. Gegen den Trend wurden dagegen die Leitzinsen in Norwegen angehoben.

Mit einer Gewinnwarnung überraschte Bauer, die Aktie brach um fast ein Viertel ein. Der DAX schloss einen Tag vor dem großen Verfall am Terminmarkt 0,6 Prozent höher bei 12.458 Punkten.

Bauer enttäuscht massiv

Die Bauer-Gewinnwarnung scheint die Unsicherheit rund um die Aktie erhöht zu haben, hieß es von der Commerzbank mit Verweis auf den Kurseinbruch. Grund für die Gewinnwarnung seien kundenbedingte Verschiebungen bei Bauprojekten in Asien. Zusätzlich wirkten sich die Zinsentwicklung bei Pensionsrückstellungen und Zinssicherungsgeschäften sowie der Steuermix negativ aus. Eine weitere Verschlechterung des Geschäfts von Bauer könne nicht ausgeschlossen werden. Zudem wartete mit Holidaycheck (-5 Prozent) ein Unternehmen aus der dritten Reihe mit einer Gewinnwarnung auf.

Rocket Internet vor Durststrecke

Die Aktie von Rocket Internet verlor 2 Prozent. Investoren sollten sich bei dem Unternehmen für die nächsten Börsengänge in Geduld üben. Der Internet-Inkubator erwartet nicht, dass es eines der jungen Unternehmen in nächster Zeit in das Portfolio der ausgewählten Unternehmen oder an die Börse schafft. Bei Wirecard (minus 5,3 Prozent) belastete die Wandelanleihe, war aus den Handel zu hören.

Lufthansa haben die Analysten von Morgan Stanley gleich um zwei Stufen gesenkt, die Aktie schloss 3 Prozent im Minus. Bei Compugroup (plus 5,3 Prozent) sehen die Analysten der Commerzbank eine Normalisierung des Geschäfts und haben in Folge die Aktie auf "Hold" hochgestuft. Die DZ Bank begründet ihre Abstufung für die Aktie von 1&1 Drillisch auf "Halten" mit dem jüngsten Kursanstieg. Die Aktie schloss 3,4 Prozent leichter bei 29,12 Euro und damit nahe dem Kursziel von 29 Euro.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 81,5 (Vortag: 70,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,48 (Vortag: 2,88) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und 9 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.457,70 +0,55% +17,98% DAX-Future 12.474,00 +0,58% +17,94% XDAX 12.473,27 +0,45% +17,88% MDAX 26.092,42 +0,56% +20,86% TecDAX 2.893,96 -0,05% +18,11% SDAX 11.352,99 +1,04% +19,39% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,30 11 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.