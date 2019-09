Airbnb hat am Donnerstag Pläne für einen Börsengang im kommenden Jahr bestätigt. Das Unternehmen plant ein "Direct Listing" ohne Platzierung neuer Aktien.

Die Zimmervermittlungs-Plattform Airbnb will im kommenden Jahr an die Börse. Das Unternehmen aus San Francisco bestätigte am Donnerstag konkrete Pläne für 2020. Den geplanten Börsenplatz nannte Airbnb nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte schon im Juni erfahren, dass Airbnb über einen Börsengang ohne Hilfe von Investmentbanken nachdenke. Bei diesem "Direct Listing", wie es etwa der Musik-Streamingdienst Spotify unternommen hatte, können Altaktionäre ihre Papiere einfach ...

