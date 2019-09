Der Greenback gab seine Gewinne vom Mittwoch ab, nachdem die Fed die Zinsen gesenkt hatte - Der DXY (US-Dollar-Index) ist in einer zweiwöchigen Range gefangen - DXY auf dem Tageschart Der DXY (US-Dollar-Index) notiert weiterhin in einem Aufwärtstrend über seinen gleitenden Durchschnitten. Jedoch hat der Greenback sich in den letzten zwei Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...