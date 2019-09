Mit der Initiative "Climate Pledge" will das Unternehmen seine Emissionen abbauen oder kompensieren, um bis 2040 klimaneutral zu sein, erklärte Amazon-Gründer Jeff Bezos am Donnerstag in Washington. Bezos will dafür werben, dass sich auch andere Grossunternehmen der Initiative abschliessen. Wenn Amazon mit viel Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...