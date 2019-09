Delivery Hero sieht sich wegen Datenschutz-Verstößen mit dem bislang höchsten in Deutschland verhängten DSGVO-Bußgeld konfrontiert. Dennoch ist das Unternehmen aus Berlin aus dem Schneider. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk hat gegen die Delivery Hero Germany GmbH Bußgelder in Höhe von insgesamt 195.407 Euro verhängt. Grund für das laut Medienberichten bislang in Deutschland höchste verhängte DSGVO-Bußgeld sollen zahlreiche Datenschutz-Einzelverstöße sein. Diese soll die Gesellschaft, zu der auch Foodora, Lieferheld und Pizza.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...