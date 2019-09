BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im August trotz der inzwischen schwächeren Konjunkturaussichten wieder gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch eingebüßt hatten. Im August nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,6 Prozent zu, gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt.

Der Bund verbuchte 3,4 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 23,4 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 23,2 Milliarden Euro um 7,1 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im August auf rund 52,7 Milliarden Euro.

Wesentliche Ursache für den kräftigen Anstieg im August waren laut dem Ministerium um 6,5 Prozent höhere Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern, wobei insbesondere die Lohnsteuer mit einem Plus von 10,3 Prozent zu diesem Anstieg beigetragen habe. Zudem hätten die Einnahmen aus nicht veranlagten Steuern vom Ertrag mit einem Plus von 28,6 Prozent deutlich über Vorjahresniveau gelegen, was auf die unterjährig schwankenden Ausschüttungszeitpunkte zurückzuführen sein dürfte. Die Einnahmen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge lagen nach den Angaben zudem um 15,1 Prozent über dem Ergebnis vom August 2018.

In den ersten acht Monaten des Jahres 2019 nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 2,7 Prozent auf 466,7 Milliarden Euro zu. Während der Bund ein Minus von 0,4 Prozent verzeichnete, verbuchten die Länder eine Zunahme um 3,1 Prozent. Im Juli waren die deutschen Steuereinnahmen noch um 1,6 Prozent gesunken, was das Finanzministerium aber mit Sondereffekten begründet hatte. Im Juni waren die Einnahmen aber bereits kräftig um 6,8 Prozent gestiegen, und in den Monaten davor hatte es auch Zuwächse gegeben.

Anhaltende Kontraktion der Industrieproduktion

Zur Konjunkturlage erklärte das Finanzministerium, auch zu Beginn des dritten Quartals dürfte sich die Wirtschaft "eher schwach entwickelt" haben. "Eine gebremste globale Wirtschaftsaktivität sowie weltwirtschaftliche Unsicherheiten belasten weiterhin die deutsche Wirtschaft", betonten die Ökonomen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Aber auch binnenwirtschaftliche Kräfte verlieren an Dynamik." Die Industrieproduktion habe im Juli erneut einen Rückgang verzeichnet, der besonders ausgeprägt in der Kraftfahrzeugindustrie und der Pharmaindustrie gewesen sei.

Merklich rückläufige Auftragseingänge sowie Stimmungsindikatoren deuteten auf eine "anhaltende Kontraktion der Industrieproduktion" hin. Während die Exporte zu Beginn des dritten Quartals leichte Zugewinne verzeichnet hätten, signalisierten Frühindikatoren noch keine positive Trendänderung. Insbesondere die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten dürften nach der Einschätzung im Ministerium die Dynamik weiterhin belasten.

Am Arbeitsmarkt sei eine leichte Eintrübung zu spüren. Zwar seien positive Impulse weiterhin von den Unternehmensdienstleistungen sowie den eher konjunkturunabhängigen Dienstleistungen gekommen, aber der Beschäftigungszuwachs insgesamt habe sich abgeschwächt.

