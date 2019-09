Berlin (ots) - Am 19.09.2019 hat ein Kampfflugzeug vom Typ Tornado während eines Übungsfluges zwei Außentanks verloren. Ein Außentank wurde in der Nähe Pansdorf/Ost-Holstein gefunden und abtransportiert. Der zweite Tank konnte noch nicht gefunden werden. Ein wahrscheinlicher Fundort könnte sich zwischen Travemünde und Bad Segeberg befinden. Wer den Tank entdeckt wird gebeten, die nächste Polizeidirektion zu informieren und den Tank nicht zu berühren. Aufgrund möglicher Beschädigungen besteht Verletzungsgefahr.



