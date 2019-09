Osnabrück (ots) - PIK-Forscher: Klimaschutzpaket darf kein "zahnloser Tiger" werden Klimaexperte Pahle hält CO2-Bepreisung für "entscheidend" - "Die Welt schaut auf uns" Osnabrück. Vor den letzten Verhandlungen der Bundesregierung über ein Klimaschutzpaket hat Klimaexperte Michael Pahle vor einer Mogelpackung gewarnt. "Die Bepreisung von CO2 ist der entscheidende Hebel, um den Klimagasausstoß wirklich zu senken. Dass sich die Große Koalition auf ein hinreichend konkretes Modell einigt, ist noch nicht zu erkennen", sagte der Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Notwendig sei ein System mit einem Mindest- und einem Höchstpreis pro Tonne CO2 und klare Mechanismen für den Fall, dass die Obergrenze überschritten werde. "Wenn der Höchstpreis greift und sich die Generierung für zusätzliche CO2-Zertifikate auf das Pflanzen von Bäumen beschränkt, würde das Ganze zum zahnlosen Tiger", warnte Pahle, Co-Autor eines Sondergutachtens für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die Regierung darf sich nicht in Einzelmaßnahmen verfransen. Höhere Prämien für den Kauf von Elektroautos, eine Abwrackprämie für Ölheizungen oder Aufforstungen können die Einführung eines CO2-Preises sinnvoll flankieren, aber nicht ersetzen", so Pahle weiter. "Ein Klimaschutzpaket, das unter dem Strich niemanden etwas kosten würde, kann nicht wirken." Es müsse gelingen, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, sagte der Wissenschaftler. "SUV-Bashing und Flug-Scham sind Wörter der Stunde, helfen aber auch nicht weiter." Der Experte betonte Deutschlands internationale Verantwortung. "Deutschland ist aktuell kein Vorreiter mehr beim Klimaschutz. Dennoch gilt: Die Welt schaut auf uns", sagte er. "Wenn es gelingt, eine Politik umzusetzen, die CO2 umfassend und kostengünstig vermeidet und dafür einen klaren langfristigen Plan verfolgt, dann können andere Länder daraus etwas lernen. Dann kann von Berlin eine Signalwirkung ausgehen, dann wird es Nachahmer geben. Deswegen ist es so wichtig, dass das Klimapaket nicht in den Sand gesetzt wird."



