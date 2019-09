Joint-Venture kombiniert führende Technik für künstliche Intelligenz und branchenweit wachstumsstärksten Versicherungsmakler

Hochmodernes Angebot wird durch Google Cloud AI ergänzt

Der weltweit tätige Top-10-Versicherungsmakler Acrisure und die führende Investment-Gesellschaft Tulco Holdings stellen Altway Insurance vor, eine sich direkt an den Verbraucher wendende Versicherungsmaklerplattform, die vollumfänglich durch künstliche Intelligenz (AI) unterstützt wird. Altway Insurance repräsentiert eine einzigartige Mischung aus einem erstklassigen AI-Spezialisten und einem Versicherungsmakler mit einem ebenso erstklassigen Vertriebsnetz. Darüber hinaus arbeitet Google Cloud eng mit dem Unternehmen zusammen, um zu ermitteln, wie die modernste AI-Technologie von Google in neue AI-Anwendungen integriert werden kann.

Tulco Chairman und CEO Thomas Tull sagte dazu: "Zwar wurden bereits erhebliche Beträge investiert, um Technologie und Versicherung miteinander zu verbinden, aber es besteht heute weiterhin eine enorme ungenutzte Chance, einen echten Broker der Zukunft zu schaffen. Wir möchten diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen und freuen uns sehr, die Führungsarbeit von Tulco im Bereich künstliche Intelligenz und Analysen mit dem phänomenalen Wachstum und der globalen Vertriebskraft von Acrisure zu verbinden."

Das Fundament von Altway bildet die einzigartige Kombination von Acrisure und Tulco. Über sein globales Netz von Agenturpartnern stellt Acrisure hochwertige Versicherungsdienste und Risikomanagementlösungen bereit. Das Unternehmen hat sich in Rekordzeit zu einem der weltweit größten Versicherungsmakler entwickelt. Tulco ist eine Investment-Holdinggesellschaft und transformiert in kürzester Zeit eine Reihe kapitalintensiver Branchen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit starken Managementteams unter Einsatz modernster AI-Systeme. Daraus entstehen Wettbewerbsvorteile in Märkten, die früher bereits als ausgereift galten.

"Da wir neu definiert haben, was sich im Bezug auf Wachstum im Versicherungsmaklergeschäft verwirklichen lässt, hielten wir Ausschau nach dem richtigen Zeitpunkt, eine Partnerschaft mit dem stärksten Technologie-Akteur zu bilden, um die Innovation erheblich weiter voranzutreiben", so Greg Williams, President und CEO von Acrisure. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Altway die einzigartigen Fähigkeiten von Acrisure und die hochmoderne Technologie von Tulco einsetzen können, um neue Chancen zu erschließen und innovative neue Wege im Versicherungsvertrieb zu eröffnen."

Ein Beispiel für einen ersten Fokuspunkt von Altway ist die bessere Versorgung der Arbeitnehmer in neuen Wirtschaftssektoren, wie etwa die Sharing Economy und Zeitarbeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit Google Cloud AI wird Altway den Konsumenten außerdem in Kürze die vollen Vorteile eines integrierten AI-Produktes anbieten können. Dieses beinhaltet die Vermarktung von Risikolösungen, wie etwa freiwillige Leistungspolicen, durch Nutzung unternehmenseigener Technologie für maßgeschneiderten Versicherungsschutz, Produktvergleich und automatisierte Prozesse zur Vereinfachung des Versicherungserwerbs.

Bei seinem Markteintritt wird Altway von Brendan McCord geleitet, einem der landesweit angesehensten Fachleute im Bereich AI-Transformation und Architekt der ersten AI-Strategie des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. McCord ist President von Tulco Labs, wo ihm die Ingenieure für maschinelles Lernen und Datenwissenschaftler von Tulco unterstehen. Zudem ist er dort für die Partnerschaften mit dem MIT und der Carnegie Mellon University im Bereich künstliche Intelligenz zuständig.

Zu weiteren Führungskräften beim Markteintritt gehört Chief Technology Officer Eric Allen, der früher als Senior Vice President und AI Researcher bei dem Hedgefonds Two Sigma tätig war.

Im Juni leitete McCord die Zusammenarbeit von Google Cloud und Tulco, um zu ermitteln, wie die modernste AI-Technologie in neue Anwendungen integriert werden kann. Bei Altway wird Google Cloud AI die Automatisierung der dem Kunden zugewandten Betriebsvorgänge, von Marketing, Verkauf und Produktvertriebskanälen unterstützen.

Über Altway Insurance

Altway ist ein in Austin im US-Bundesstaat Texas ansässiges Joint-Venture, das sich zu gleichen Teilen im Besitz von Acrisure, LLC und Tulco, LLC befindet. Das Unternehmen wurde im Juli 2019 gegründet, um Chancen im Retail-Versicherungsmarkt wahrzunehmen, wo mittels Automatisierung unterversorgte Segmente effizient erreicht werden können. Bis Anfang 2020 soll Altway seinen Betrieb ausweiten, eine zentrale Webanwendungs- und Technologieplattform aufbauen und Partnerschaften mit Versicherungsträgern und Zeitarbeitsplattformen auf die Beine stellen. Den Erwartungen von Altway zufolge soll das erste Produktangebot des Unternehmens Mitte 2020 kommerziell zur Verfügung stehen.

Über Acrisure

Der Erfolg von Acrisure beruht auf unserem einzigartigen Modell, das durch die Interessenausrichtung mit unseren Agenturpartnern entsteht. Unsere Agenturpartner bewahren ihre lokale Autonomie, treffen Entscheidungen auf Kundenebene und erhalten ein Angebot an Tools und Ressourcen zur Beschleunigung ihres Wachstums. Acrisure befindet sich im mehrheitlichen Besitz seiner Belegschaft und erwirtschaftet Umsätze in Höhe von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar an 450 Standorten in 37 US-Bundesstaaten und sechs Ländern. Als weltweit tätiger Top-10-Broker verfolgen wir unbegrenztes Wachstum durch außergewöhnliche Partnerschaften.

Über Tulco Holdings

Tulco, LLC mit Sitz in Pittsburgh ist eine alternative Investment-Plattform, die als Holdinggesellschaft strukturiert ist, um bahnbrechende Arbeit in umfangreichen Wirtschaftssektoren zu leisten. Tulco wurde von dem prominenten Unternehmer und Investor Thomas Tull gegründet und nutzt ein Partnerschaftsmodell zwischen seinen Tochtergesellschaften und dem hausinternen AI-Labor von Tulco, um erheblichen Wert zu schaffen. Durch die Kombination von permanentem Kapital, Management-Expertise und erstklassigen AI-Ressourcen ist Tulco seinen Tochtergesellschaften behilflich, skalierbares hohes Wachstum in Branchen zu erzielen, die derzeit von führenden Technologieanbietern nicht ausreichend versorgt werden.

