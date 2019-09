US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag überraschend Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Weißen Haus in Washington empfangen. Trump twitterte anschließend ein Foto, auf dem Zuckerberg im Anzug dem US-Präsidenten die Hand gibt.



"Nice meeting with Mark Zuckerberg of Facebook in the Oval Office today", schrieb Trump dazu. Facebook teilte mit, Zuckerberg habe ein "gutes, konstruktives Treffen" mit Trump gehabt. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Facebook-Chef habe sich in Washington mit mehreren Politikern getroffen, "to hear their concerns and talk about future internet regulation", so der Internet-Konzern.