Der Chef der amerikanischen Flugaufsicht hat die Software-Änderungen an der umstrittenen Boeing-Modellreihe 737 Max im Flugsimulator getestet. Im Anschluss gab der Behördenleiter Stephen Dickson am Donnerstag vorläufig eine positive Bewertung ab. Zudem begutachtete er eine 737-Max-Montagelinie in der Nähe von Seattle und traf mit ranghohen Boeing-Vertretern zusammen.

Dickson ist der neue Chef der Luftfahrtbehörde FAA. Sie belegte die 737-Max-Jets im März nach dem Absturz einer Maschine des Flugzeugtyps in Äthiopien mit einem Startverbot. Zuvor hatte es im Oktober 2018 in Indonesien ein Flugzeugunglück mit derselben Modellreihe gegeben, insgesamt kamen bei beiden Tragödien 346 Menschen um.

