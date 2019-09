BDI-Vize Thomas Bauer zeigt sich in "großer Sorge" über den Handelskonflikt. Ihm zufolge haben Firmen bereits begonnen, ihre Mitarbeiterzahl zu reduzieren.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hinterlässt zunehmend Spuren in der deutschen Industrie. Am Ende würden die deutschen Angestellten leiden, sagte Thomas Bauer, Vizepräsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in Schrobenhausen.

Bauer warnte: "Verkauft ein Unternehmen weniger, muss es Kosten sparen, und um Kosten zu sparen, geht es dann zum Schluss ans Personal." Viele Firmen hätten bereits begonnen, auf die Entwicklung zu reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...