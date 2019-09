Der Weltklimarat IPCC beginnt am Freitag (10.00 Uhr) mit den Beratungen über seinen Report zu den Auswirkungen der Erderwärmung auf Ozeane und Eismassen. Forscher und Delegierte der IPCC-Mitgliedstaaten werden dabei mehrere Tage um die exakten Formulierungen in dem Papier ringen. Der finale Bericht soll am kommenden Mittwoch (25. September) in Monaco vorgestellt werden.

Mehr als 100 Forscher aus aller Welt hatten aktuelle Studien zu den Auswirkungen der menschengemachten Treibhausgase auf Ozeane, Eis und somit auch auf Mensch und Natur analysiert. Dieses Wissen wurde nun in einem Papier für Politiker und andere Entscheidungsträger zusammengefasst. Im Fokus des Reports steht zum Beispiel die Eisschmelze aufgrund der Erderwärmung. Diese hat nicht nur einen Anstieg der Meeresspiegel zur Folge, mit Gletschern schwinden auch wichtige Wasserspeicher für Mensch und Natur. Auch für Deutschland mit seine Küsten ist der steigende Meeresspiegel ein Thema. Außerdem geht es in dem mit Spannung erwarteten Bericht um die Auswirkungen der Erwärmung der Ozeane auf die Unterwasserwelt.

Der Weltklimarat ist eine Institution der Vereinten Nationen, die sich mit Klimaänderungen befasst. Er trägt den Stand des Wissens zum Klimawandel zusammen und soll politischen Entscheidungsträgern so eine Handlungsorientierung geben. Er hat 195 Mitgliedsländer./nau/DP/jha

