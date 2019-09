Der Bundesrat beschäftigt sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Freitag wieder mit Dutzenden Gesetzesvorhaben, Initiativen und Verordnungen. Die Länderkammer berät unter anderem über die Grundsteuer, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis zum Jahresende neu geregelt sein muss. Abgestimmt wird über Änderungen im Bereich Datenschutz. Dabei geht es um Anpassungen an europäische Vorgaben. Beispielsweise sollen kleinere Betriebe oder Vereine erst ab 20 Personen einen Datenschutzbeauftragten benennen müssen - bisher lag die Grenze bei zehn Personen.

Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Reihe von Initiativen aus den Bundesländern. Unter anderem geht es dabei um ein Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren, um mildere Strafen für Schwarzfahrer oder eine Umsatzsteuerermäßigung für Tampons. Diskutiert wird zudem über eine mögliche Verankerung der Nachhaltigkeit im Grundgesetz./jr/DP/jha

