The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB3SP5 BAY.LDSBK.IS 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDR9 DZ BANK CLN E.8904 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDS7 DZ BANK CLN E.8905 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDT5 DZ BANK CLN E.8906 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J0V1 DZ BANK CLN E.8608 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J295 DZ BANK CLN E.8690 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2M6 DZ BANK CLN E.8668 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2N4 DZ BANK CLN E.8669 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2P9 DZ BANK CLN E.8670 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J9G3 DZ BANK CLN E.8701 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JW99 DZ BANK CLN E.8486 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWZ5 DZ BANK CLN E.8476 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXA6 DZ BANK CLN E.8487 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ8L8P5 DZ BANK NK ITV.E4196 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VBG7 DZ BANK CLN E.8267 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCA8 DZ BANK CLN E.8295 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1113426289 IDB TRUST SERV. 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DG6CDU3 DZ BANK CLN E.8907 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDV1 DZ BANK CLN E.8908 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDZ2 DZ BANK CLN E.8912 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J261 DZ BANK CLN E.8687 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J287 DZ BANK CLN E.8689 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2W5 DZ BANK CLN E.8677 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J2X3 DZ BANK CLN E.8678 BD01 BON EUR N