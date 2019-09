SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat um Verständnis für die langen Verhandlungen der Koalitionsspitzen zum Klimapaket geworben. "Da ist es mir lieber, dass eine Stunde länger verhandelt wird - aber dafür ist es dann ambitioniert", sagte Klingbeil am Freitagmorgen im Deutschlandfunk, während Union und SPD noch immer im Kanzleramt berieten.

Der Klimaschutz werde der Gesellschaft etwas abverlangen, die Herausforderungen seien "gewaltig", wenn es um den Kohleausstieg oder beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energie gehe. "Das macht man mal nicht eben so", sagte Klingbeil. In einer Marathon-Sitzung suchen die Spitzen der schwarz-roten Koalition auch am Freitagmorgen weiter nach einer Einigung über eine tiefgreifende Klima-Strategie./arb/DP/nas

AXC0060 2019-09-20/08:04