Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Herbstanfangs geschlossen.

TAGESTHEMA

DAX-Gründungsmitglied Thyssenkrupp wird am Freitag letztmals Bestandteil des Index sein. Nach gut 30 Jahren DAX-Zugehörigkeit steigt die Aktie in den MDAX ab. Ihren Platz im DAX wird MTU Aero Engines einnehmen. Neu in den MDAX gelangen neben Absteiger Thyssen die Aufsteiger CTS Eventim und Compugroup Medical. Aus dem MDAX absteigen müssen Norma Group und Deutsche Euroshop. Sie sind künftig im SDAX gelistet. Dorthin steigen ferner Traton auf, für die Aumann den Index verlassen müssen.

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - MTU Aero Engines + HERAUSNAHME - Thyssenkrupp MDAX + NEUAUFNAHME - Thyssenkrupp - Rational - Compugroup Medical + HERAUSNAHME - MTU Aero Engines - Norma Group - Deutsche Euroshop SDAX + NEUAUFNAHME - Norma Group - Deutsche Euroshop - Dermapharm + HERAUSNAHME - Rational - Aumann - Compugroup Medical EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Deutsche Börse (Deutschland) + HERAUSNAHME - Unibail-Rodamco-Westfield (Frankreich) STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Iberdrola (Spanien) - Enel (Italien) - Relx (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Telefonica (Spanien) - Glencore (Großbritannien) - BBVA (Spanien) STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Altice (Niederlande) - CTS Eventim (Deutschland) - Elia System Operator (Belgien) - Aedifica (Belgien) - Nexi (Italien) - Allreal Holding (Schweiz) - Alstria Office (Deutschland) - Immofinanz (Österreich) + HERAUSNAHME - Axel Springer (Deutschland) - Boskalis Westminster (Niederlande) - BIC (Frankreich) - Viscofan (Spanien) - BCO Commercial(Portugal) - Jykse Bank (Dänemark) - DKSH Holding (Schweiz) - Rockwool (Dänemark)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,1 zuvor: -7,1

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.421,50 -0,14 Nikkei-225 22.088,61 0,20 Schanghai-Composite 3.006,76 0,25 +/- Ticks Bund -Future 173,33 12 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.457,70 0,55 DAX-Future 12.435,00 0,14 XDAX 12.434,27 0,14 MDAX 26.092,42 0,56 TecDAX 2.893,96 -0,05 EuroStoxx50 3.552,65 0,70 Stoxx50 3.220,91 0,74 Dow-Jones 27.094,79 -0,19 S&P-500-Index 3.006,79 0,00 Nasdaq-Comp. 8.182,88 0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,21 +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden vor dem großen Hexentanz am Terminmarkt zum Handelsstart etwas leichter erwartet. Im Tagesverlauf dürfte der sogenannte Hexensabbat dann zu etwas Volatilität führen.

Am Freitagmittag verfallen am Terminmarkt die Futures auf die Indizes sowie die Optionen darauf, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Dies spricht für eine steigende Volatilität an den Aktienmärkten zur Mittagszeit. Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Morgen vergleichsweise dünn.

Rückblick: Fester - Getragen wurde der Markt von der Perspektive andauernd niedriger Zinsen und zugleich starker US-Wirtschaftsdaten. Die US-Notenbank hatte am Vorabend, wie mehrheitlich erwartet, die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Mit konkreten Aussagen über den weiteren Zinstrend hielt sich US-Notenbankchef Jerome Powell zurück. Nach den eher etwas falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank stellten die Banken in Europa den Gewinner, der Sektor-Index legte um 1,9 Prozent zu. Eine Gewinnwarnung des US-Stahlkonzerns U.S. Steel belastete auch die europäischen Branchentitel. Arcelormittal verbilligten sich um über 4,8 Prozent, Outukumpo um 3,5 Prozent und Thyssenkrupp notierten knapp im Minus. Die Aktie der Bekleidungskette Next fiel an der Londoner Börse um 5,7 Prozent. Die am Morgen vorgelegten Halbjahrszahlen wurden von Beobachtern als "solide" bezeichnet. Den Ausblick auf das Geschäftsjahr hat Next zwar bekräftigt, gleichzeitig aber von einem enttäuschenden Auftakt der Herbst-/Wintersaison berichtet.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Mit einer Gewinnwarnung überraschte Bauer, die Aktie brach um fast ein Viertel ein. Grund seien kundenbedingte Verschiebungen bei Bauprojekten in Asien. Zusätzlich wirkten die Zinsentwicklung bei Pensionsrückstellungen und Zinssicherungsgeschäften sowie der Steuermix negativ. Danaben wartete mit Holidaycheck (-5 Prozent) ein Unternehmen aus der dritten Reihe mit einer Gewinnwarnung auf. Die Aktie von Rocket Internet verlor 2 Prozent. Der Internet-Inkubator erwartet nicht, dass es eines der jungen Unternehmen in nächster Zeit in das Portfolio der ausgewählten Unternehmen oder an die Börse schafft. Bei Wirecard (minus 5,3 Prozent) belastete die Wandelanleihe, war aus den Handel zu hören. Lufthansa haben die Analysten von Morgan Stanley gleich um zwei Stufen gesenkt, die Aktie schloss 3 Prozent im Minus. Bei Compugroup (plus 5,3 Prozent) sehen die Analysten der Commerzbank eine Normalisierung des Geschäfts und haben in der Folge die Aktie auf "Hold" hochgestuft. Die DZ Bank begründet ihre Abstufung für die Aktie von 1&1 Drillisch auf "Halten" mit dem jüngsten Kursanstieg. Die Aktie schloss 3,4 Prozent leichter.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem unauffälligen Geschäft am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten, so der Händler. Die Umsätze seien insgesamt gering gewesen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Etwas gestützt wurde der Handel von guten Konjunkturdaten und Hoffnungen auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit. Im Übrigen verdauten die Anleger am Tag nach der Fed-Entscheidung nochmals die Aussagen. Eine Reihe von Konjunkturdaten belegte derweil die Stärke der US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite hatte die OECD ihre Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr auf 2,9 Prozent von 3,2 Prozent im Mai gesenkt. Auch die Prognose für 2020 wurde gesenkt. Die Aktien von Chipherstellern legten zu, nachdem sich Analysten positiv zum Ausblick für den Sektor geäußert hatten. Broadcom verbesserten sich um 1,0 Prozent. Microsoft stiegen um 1,8 Prozent mit der Ankündigung einer 11 Prozent höheren Quartalsdividende und dem Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Datadog feierten ein fulminantes Börsendebüt. Die Titel schossen an ihrem ersten Handelstag zeitweise um mehr als 50 Prozent in die Höhe und schlossen schließlich bei 37,55 Dollar und damit 39 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 Dollar.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17:26 Uhr EUR/USD 1,1057 +0,1% 1,1043 1,1052 EUR/JPY 119,25 -0,0% 120,87 119,40 EUR/CHF 1,0958 -0,0% 1,1025 1,0973 EUR/GBR 0,8804 -0,1% 0,8975 0,8854 USD/JPY 107,86 -0,2% 107,74 108,03 GBP/USD 1,2558 +0,2% 1,2500 1,2482 USD/CNY 7,0864 -0,1% 7,0966 7,0966 Bitcoin BTC/USD 10.188,50 -0,68 10.327,25 9.864,50

Am Devisenmarkt fiel der Dollar leicht nach den Gewinnen, die er am Vortag mit der Fed-Entscheidung verbucht hatte. Offenbar hatten einige Teilnehmer mit stärkeren Lockerungssignalen gerechnet, nun kam es zu einer Gegenbewegung. Der Euro notierte bei 1,1044 Dollar nach 1,1030 Dollar am Vorabend. Daneben stand eine Reihe von Zinsentscheidungen im Blick. Die japanische Notenbank ließ ihre Geldpolitik unverändert, was dem Yen Auftrieb verlieh. Auch der Franken profitierte davon, dass die Schweizerische Nationalbank die Füße stillhielt. Das britische Pfund erholte sich nach dem von der Bank of England unverändert belassenen Leitzins, hatte aber zuvor nachgegeben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,64 58,13 +0,9% 0,51 +22,1% Brent/ICE 64,70 64,40 +0,5% 0,30 +16,8%

