Die Ölpreise ziehen nach anfänglich leichten Aufschlägen am Nachmittag deutlich an. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet rund 65 US-Dollar, die US-Sorte notiert bei 59,18 US-Dollar. Nach dem Ölschock zum Wochenstart hat sich der Handel wieder beruhigt, die Preis für das schwarze Gold gaben insbesondere am Dienstag deutlich ab. Derzeit liegen die Ölpreise rund 5 US-Dollar über dem Niveau vor den Drohnenangriffen auf Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien. EUWAX ...

