EUR/USD baut Donnerstag Gewinne zur 1,1050/60 aus - Risikotrends am Freitag durchwachsen - Deutschen Erzeugerpreise überraschten im August negativ - Der Optimismus gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so notiert der EUR/USD zum Ende der Woche bei 1,1050/60. EUR/USD schaut auf Handel Das Paar steigt am Freitag die zweite Sitzung ...

