VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: Planmäßige Rückführung der VERIANOS-Anleihe 2016/19

Planmäßige Rückführung der VERIANOS-Anleihe 2016/19

Köln/Frankfurt am Main, 20.09.2019 - Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z2Y48), das Investment- und Beratungshaus für Small- und Mid Cap Real Estate Investments, hat über ihre Finanzierungsgesellschaft - die VERIANOS Finance GmbH - die privat platzierte Unternehmensanleihe 2016/19 (ISIN: DE000A2BPU08) im Volumen von EUR 5 Mio. planmäßig zum Laufzeitende zurückgezahlt.

"Wir bedanken uns bei unseren Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen. Die Finanzierung über den Kapitalmarkt hat sich für uns bewährt und bleibt eine wichtige Säule für unseren weiteren Wachstumskurs", so Tobias Bodamer, Vorstand der VERIANOS Real Estate AG. "Konkret sind wir derzeit im Fundraising für unseren europäischen Real Estate Mezzanine Fonds sowie unseren European Real Estate Opportunities Fund mit Zielvolumina von mindestens EUR 100 Mio. respektive EUR 50 Mio. und werden uns an beiden Strategien wie gewohnt mit einem signifikanten Co-Investment als Gesellschaft beteiligen. Mit den beiden Fonds zielen wir europaweit auf Immobilien in Sondersituationen, bei denen wir mit unserer Expertise mittelfristig ein Renditepotenzial im zweistelligen Bereich anstreben."

VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln sowie Standorten in Frankfurt, Luxemburg, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate. Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com.