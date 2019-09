Zum Terminverfall an den Börsen notiert der Leitindex auf Vortagesniveau. Die Furcht vor einer Eskalation am Persischen Golf treibt den Ölpreis.

Der Hexensabbat hat die Dax-Anleger am Freitag zur Vorsicht gemahnt. Der deutsche Leitindex lag wenige Minuten nach Handelsstart mit 12.459 Punkten nur drei Zähler über dem Vortagesschluss. Auch der Euro Stoxx 50 eröffnete leicht fester bei 3554 Zählern.

Am sogenannten Hexensabbat verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember.

Außerdem geht mit diesem Freitag eine bewegte Finanzwoche zu Ende. Zahlreiche Notenbanken verkündeten in den vergangenen Tagen Entscheidungen zu Leitzinsen, darunter die britische, die schweizerische und die japanische.

Auf die international wichtigste Notenbankentscheidung - den Beschluss der US-amerikanischen Fed, die Leitzinsen zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zu senken - reagierten die Märkte am Donnerstag uneinheitlich. Analysten und Anleger stieß vor allem auf, dass die weitere Geldpolitik der US-Notenbank unklar blieb. "Statt klarer Zinsnavigation für die Finanzmärkte orientiert sich die Fed am Liebesorakel mit Gänseblümchen: Ich senke die Zinsen, ich senke die Zinsen nicht", kritisierte Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.

In den USA tasteten sich Anleger nur zaghaft zurück an die Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 27.094 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 3006 Zählern in etwa auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...