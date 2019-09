Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts007/20.09.2019/09:00) - Der gemeinnützige Verein "Victims Mission" lädt alle Interessierten sowie Vertreter und Vertreterinnen der Medien zur oben genannten Pressekonferenz ein. Datum: - Mittwoch, 25. September 2019, 11 bis 15 Uhr Ort: - Hotel IMLAUER & Bräu, Saal München (Erdgeschoss) - Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg/Österreich - http://www.imlauer.com - https://imlauer.com/hotel-imlauer-salzburg/kontakt-anreise/ Den Anstoß zu dieser Konferenz gaben Medienberichte aus dem Ausland über einen aufgeflogenen Kinderhändler-Ring in Italien (1). Bei diesem Kinderhandel waren Behörden und Ämter wesentlich beteiligt. Österreichische Mainstream-Medien haben darüber nicht berichtet. "Über Jahre sollen Sozialdienste, Psychotherapeuten und Mitarbeiter des Kinderschutzes ... Eltern, die in wirtschaftliche Not gerieten, ihre meist kleinen Kinder weggenommen haben", schreibt die Schweizer Zeitung BLICK. "Das Kind lebe 'in einem Zustand der Verwahrlosung', notierten die Sozialarbeiter. Abgenickt von Psychologen, unterschrieben von der Kommunalverwaltung, wurde das Mädchen deshalb bei seinen Eltern abgeholt und zu Pflegeeltern verbracht", schreibt der SPIEGEL. Solche und ähnliche Parallelen zu Kindesabnahmen in Österreich werden aufgezeigt. In Österreich leben 13.325 Kinder, davon 2.065 unter 6-Jährige, nicht in ihrer Familie (2). Sie wachsen in Krisenzentren, Heimen, Wohngemeinschaften, Kinderpsychiatrien oder bei sogenannten Pflegeeltern auf, nachdem Jugendämter bzw Gerichte entschieden haben, dass die Fremdunterbringung dem "Wohle des Kindes" diene. Anhand der Berichte über erfolgte Kindesabnahmen bei zwei Familien werden folgende Punkte veranschaulicht: - Was ist bei Kindesabnahmen unter "Gefahr-in-Verzug" zu verstehen? - Wie konstruieren Ämter "Gefahr-in-Verzug-Meldungen", aufgrund derer sie die Kinder holen? - Wie erzwingen Jugendämter die Herausgabe der Kinder? - Warum müssen Eltern bei Gericht um die Rückkehr ihrer Kinder kämpfen? - Gibt es Seilschaften zwischen Jugendämtern, Gerichten und Gutachtern? - Inwieweit beeinflussen psych. Gutachten gerichtliche Obsorgebeschlüsse? - Warum stützen Gerichte ihre Entscheidung nur auf die von ihnen bestimmten Gutachter? - Kann ein mangelhaftes Gutachten dem Wunsch des Gerichts entsprechen? - Kann die Wahl eines Gutachters dem Wunsch des Jugendamtes entsprechen? - Warum dauern Obsorgeverfahren oft viele Jahre? - Warum wird die Entfremdung zwischen leiblichen Eltern und Kindern derart massiv betrieben? - Dienen "Datenschutz - Amtsverschwiegenheit - Ausschluss der Öffentlichkeit" dem Kindeswohl? - Warum verlieren Grundrechte wie das Recht auf Familie ihre Gültigkeit bei Kindesabnahmen? - Welcher politischen Agenda folgt die Justiz im Familienrecht? - Warum "kippen" Anwälte oft ab einem bestimmten Zeitpunkt im Verfahren? - Ist das Geschäft mit der Fremdunterbringung von Kindern ein Milliardenmarkt? - Was haben Kindesabnahmen durch Jugendämter mit Kinderhandel zu tun? - Warum werden betroffene leibliche Eltern von Behörden, Psychiatrie und Justiz oft diskreditiert? - Wem nützt die hohe Zahl an Familien, die durch Kindesabnahmen zerrüttet werden? - Erwirkt eine bestimmte politische Partei mehr Kindesabnahmen als andere Parteien? - Warum werden viele Kinder in der Fremdunterbringung mit Psychopharmaka zwangsbehandelt? - Werden Eltern von gesundheitlichen Problemen ihrer fremduntergebrachten Kinder informiert? - Warum werden Rückführungen von Kindern in die eigene Familie erschwert bzw verhindert? - Warum werden kleine Kinder durch eine abrupte Fremdunterbringung gezielt traumatisiert? (3) Podium: - Sissi Kammerlander (Verein "Victims Mission") - Dr. Peter Kolba (Leiter Team Bürgerrechte JETZT) - Angelika Niedermüller (betroffene Mutter) - DI Markus Paul (betroffener Vater) - Prof. Mag. Dr. Vera M. Weld (Rechtsanwältin) Datum: - Mittwoch, 25. September 2019, 11 bis 15 Uhr Ort: - Hotel IMLAUER & Bräu, Saal München (Erdgeschoß) - Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg, Österreich - http://www.imlauer.com - https://imlauer.com/hotel-imlauer-salzburg/kontakt-anreise/ Quellen: (1) - https://www.blick.ch/news/ausland/sozialdienste-psychologen-kinderschutz-steckte n-unter-einer-decke-kinderhaendler-ring-schockt-italien-id15437421.html - https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/italien-kinderhandel-in-bibbiano-li eber-papa-ich-warte-mit-ganzem-herzen-auf-dich-a-1279336.html - https://www.suedtirolnews.it/italien/erschuetternd-kindern-ihren-eltern-entrisse n-und-gegen-geld-freunden-anvertraut-video - https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-im-italienischen-bibbiano-jahrel ang-mit-kindern-gehandelt-wurde-16294845.html - https://twnews.ch/ch-news/operation-engel-und-damonen-gehirngewaschene-kinder-sa gten-gegen-eltern-aus - https://connectiv.events/italienische-polizei-verhaftet-buergermeister-aerzte-so zialarbeiter-wegen-gehirnwaesche-des-verkaufs-von-kindern/ - https://www.die-tagespost.de/politik/pl/Schmutzige-Geschaefte-mit-Kindern;art315 ,199913 - https://friedliche-loesungen.org/feeds/italienische-polizei-geht-gegen-elite-net zwerk-vor-kinder-einer-gehirnwasche-unterzieht-und-0 - https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/19_giugno_28/bimbi-manipol ati-tolti-genitoriinchiesta-choc-arresti-indagati-70c3496e-996c-11e9-a693-8e512f 207a9e.shtml?refresh_ce-cp - https://www.theguardian.com/world/2019/jun/27/italian-police-arrest-18-for-alleg edly-brainwashing-and-selling-children - https://www.youtube.com/watch?v=nVKTcaE3I8k - http://kind24.co.at/profiles/blogs/wenn-sozialdemokraten-musst-um-deine-kinder-a ngst-haben - https://teampago.wordpress.com/2019/08/07/25-07-2019-faz-kinderhandel-in-italien -eine-fast-unheimliche-parallele-zu-haensel-und-gretel/ (2) - https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/s ozialleistungen_auf_landesebene/kinder_und_jugendhilfe/110532.html (3) - https://europeanfathers.wordpress.com/2015/11/06/kontaktabbruch-zu-den-leibliche n-eltern-durch-trennung-macht-kinder-krank-metastudy-prinz-gresser-2015/?blogsub =confirming # blog_subscription-3 Rückfragen & Kontakt: Sissi Kammerlander E-Mail: elisabeth.kammerlander@gmx.at Tel.: +43 676 7807229 Klaus Oberndorfer E-Mail: klausoberndorfer@gmail.com Tel.: +43 677 62027752 (Ende) Aussender: Verein VICTIMS MISSION Ansprechpartner: Sissi Kammerlander Tel.: +43 676 7807229 E-Mail: elisa_zen@hotmail.com Website: www.victimsmission.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190920007

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)