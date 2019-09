Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Richard Murphy, Professor für internationale politische Ökonomie an der City, University of London, schreibt in seinem Artikel, der ursprünglich in "The Conversation" veröffentlicht wurde, Folgendes: "Es sieht so aus, als würde sich Boris Johnson für einen neuartigen wirtschaftspolitischen Ansatz entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...