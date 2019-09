Millionen von Anlegern besitzen Aktien, die regelmäßig Dividenden in unterschiedlicher Höhe pro Aktie ausschütten, aber nur wenige sind mit einer Eliteklasse von Dividendenaktien vertraut, die als Dividendenaristokraten bekannt sind. In diesem Artikel werden wir genau aufschlüsseln, warum Dividendenaristokraten so attraktiv für Investoren sind, und über ein paar aristokratische Aktien sprechen, die helfen könnten, das volle Potenzial deines Portfolios zu erschließen. Was ist eine Dividende? Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...