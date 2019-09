Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte eine Konsolidierung im August bei 1.378 USD beenden und schob sich in den Vorwochen wieder verstärkt nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Die Notierungen hätten einen Anstieg an das Jahreshoch bei 1.619 USD geschafft, bevor an den Vortagen eine Konsolidierung begonnen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...