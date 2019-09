Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern leichte Kursgewinne, so Patrick Boldt von der Helaba.Die technische Lage sei noch getrübt, wobei sich Verbesserungstendenzen abzeichnen würden. So scheine der MACD seinen Tiefpunkt durchschritten zu haben und die Stochastik leite eine Drehbewegung gen Norden ein. Das Kursmomentum habe sich stabilisiert. Kaufsignale seien aber Fehlanzeige, sodass die Risiken bestehen bleiben würden. Auch sei es dem Future nicht gelungen, die 55-Tagelinie bei 173,35 nachhaltig zu überwinden. Erste Haltemarken lokalisieren wir im Bereich 172,65/67 und bei 172,18/00, so die Analysten der Helaba. Ein erster Widerstand jenseits der 55-Tagelinie zeige sich bei 173,97. Darüber sei eine weitere Hürde bei 174,14 zu finden, bevor der Bereich 174,68/77 in Reichweite komme. Die Trading-Range liege bei 172,20 bis 173,97. ...

