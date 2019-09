Die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) äußern sich zu der am Donnerstag angekündigten geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE). Wichtige Zitate: "Die BoE ließ die Zinssätze unverändert, stellte aber fest, dass die Brexit Unsicherheit, sollte sie anhalten, den im Inland erzeugten Inflationsdruck wahrscheinlich ...

