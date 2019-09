Nach dem Kapitalmarkttag von Rocket Internet am Vortag überwiegt am Aktienmarkt weiterhin die Enttäuschung der Investoren. Nachdem die Papiere der Beteiligungsfirma am Donnerstag bereits um 2 Prozent nachgegeben hatten, verloren sie nun weitere 3,9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai und waren schwächster Titel im MDax . Der Kurs war am Vortag unter die 200-Tage-Linie als Indikator für den langfristigen Trend gerutscht.

"Wir können festhalten, dass es seit vergangenem Jahr so gut wie keine Ausschüttungen gegeben hat und auch kein Angebot für eine Privatisierung (von Rocket Internet)", monierte Analystin Sarah Simon von der Berenberg Bank. Die Nettobarmittel seien offensichtlich von 2 auf zuletzt 3,6 Milliarden Euro stark gestiegen. "Man könnte argumentieren, dass sich das Management glücklich schätzt, auf soviel Bargeld zu sitzen", fügte Simon hinzu./bek/fba

