Bedingt durch den mittlerweile erzielten Reifegrad des (Industrial) Internet der Dinge (IIoT) sowie von Embedded-Systemen eröffnet sich für Unternehmen diverses Potenzial zur Prozessoptimierung. Doch um die wesentlichen Evolutionsschritte hin zur Smart Factory erfolgreich meistern zu können, gilt es für bestimmte Unternehmensbereiche noch größere Veränderungen zu durchlaufen - insbesondere in der Produktionsumgebung. Denn dieser Prozess verlangt notwendigerweise eine Umgestaltung der bisherigen Systemarchitektur, was beispielsweise das Erfordernis zur Modifizierung der traditionellen Produktionsplanung und -steuerung mit sich bringt, aber gleichermaßen eine Transformation der Infrastruktur zur Folge hat. So sind heute, laut der Studie "The State of Industrial Cybersecurity 2018" von Kaspersky, bereits 15 Prozent der Scada-Steuerungssysteme an irgendeiner Cloud angeschlossen. Da eine durchgängige Digitalisierung der Produktionsumgebung kurze Latenzzeiten, einen großen Datendurchsatz und hohe Zuverlässigkeit bedingt, ist es unausweichlich, dass 5G hier das technische Rückgrat bilden wird. Das wird zwangsläufig Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringen, unter anderem an die Infrastruktur, Anwendungen und Steuerungen.

Fokus von 5G

Eine Prämisse, warum die neue Mobilfunktechnologie eine maßgebliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Industrie ist, basiert darauf, dass bei 5G der Fokus unter anderem auf dem (I)IoT sowie der maschinenbasierenden Kommunikation liegt. So ermöglichen die mit 5G bereitgestellten Parameter wie größere Bandbreite und hohe Geschwindigkeit sowie die Kapazität zur Integration zahlreicher Geräte/Systeme, dass sich in der vernetzten Fertigung zukünftig eine erhebliche Zahl von Sensor-, Steuerungs- und Qualitätsdaten generieren, auswerten sowie übertragen lassen.

Von daher ist 5G speziell im Produktionsumfeld, wo kurze Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde teilweise unabdingbar sind, zur Prozessoptimierung und Gestaltung neuer Produktionsprozesse für Unternehmen interessant. Denn im Rahmen bestimmter Prozesse besteht die Notwendigkeit einer Echtzeitkommunikation, um vielschichtige Produktionsschritte wie beispielsweise die Koordination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...