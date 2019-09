++ Anleger erhoffen sich positive Neuigkeiten zum Handelsstreit ++ GBPUSD setzt Aufholjagd fort ++ DE30 rutscht am Freitag leicht in die Verlustzone ++Nach dem FOMC-Zinsentscheid am Mittwoch konzentrieren sich die Anleger auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China. Nachlassende Handelsspannungen sowie eine hoffnungsvollere Rhetorik unterstützten die Wall Street bei ihrer jüngsten Erholung. Die Futures des S&P 500 treten jedoch seit letzter Woche auf der Stelle und schlossen gestern wenig verändert bei 3.007 Punkten. US-amerikanische und chinesische Unterhändler haben am Donnerstag ihre zweitägigen Gespräche ...

