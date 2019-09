Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/20.09.2019/10:20) - * Fünf Sterne von Morningstar für die Performance des C-QUADRAT GreenStars ESG * "Lipper Leader"-Auszeichnungen in den Kategorien Konsistenter Ertrag, Kosten und Gesamtertrag * Asset Standard nimmt das Produkt ebenfalls in das Top-Ranking im Bereich offensive Anlagestrategie auf Das Fondsanalysehaus Morningstar hat den Fonds C-QUADRAT GreenStars ESG (ISIN AT0000A12G92) erneut mit Bestnoten ausgezeichnet. Die Performance des Fonds - gemessen anhand der Kriterien Rendite und Risiko - hat Morningstar mit dem Top-Rating von fünf Sternen für die vergangenen drei und fünf Jahre bewertet. (Stichtag: 31.8.2019). Lipper stuft den Fonds in den Bereichen Konsistenter Ertrag, Kosten und Gesamtertrag als Lipper Leader ein. (Stichtag: 31.08.2019). Auch das unabhängige Research- und Beratungshaus MMD Analyse & Advisory GmbH hat den C-QUADRAT GreenStars ESG auf Asset Standard ( http://www.assetstandard.com ) entsprechende Bestnoten verliehen. Der Spezialist für die Bewertung von vermögensverwaltenden Produkten reihte den Fonds im Bereich der offensiven Anlagestrategien über 5 Jahre unter die besten Produkte in dieser Kategorie ein. Nachhaltigkeit im Fokus Der C-QUADRAT GreenStars ESG ist ein nachhaltig gemanagter Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum an. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert und kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds besitzt eine globale Ausrichtung, ist aber nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Asset Manager unter anderem die sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Die Wertpapiere müssen somit hohe Standards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Ethische Kapitalanlagen voll im Trend Nachhaltig zu investieren, steht bei immer mehr Anlegern hoch im Kurs. Die C-QUADRAT Asset Management GmbH engagiert sich seit mehr als zehn Jahren im Bereich nachhaltiger Investments. Günther Kastner, CIO der C-QUADRAT Asset Management GmbH: "Das aktuelle Umfeld ist geprägt von Handelskriegen, der Angst vor einem Konjunktureinbruch und in der Folge vom hohen Einfluss der Zentralbanken, welche die Zinsniveaus weltweit nach unten und die Aktienkurse nach oben treiben. Der C-QUADRAT GreenStars ESG ist vornehmlich in Aktien investiert und dort in qualitativ besonders hochwertige Titel. Diese werden aufgrund ihrer stabilen Cash Flows gerne auch als Alternative zu renditearmen Anleihen gesehen. Damit konnte der Fonds sowohl von sinkenden Zinsniveaus, als auch von steigenden Aktienkursen profitieren und 2019 die Benchmark für globale Aktien MSCI World outperformen." Der C-QUADRAT GreenStars ESG hat eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland und Frankreich. Weitere Informationen sind unter http://www.cq-am.com verfügbar. Rückfragehinweis: Mag. Daniel Feix Managing Director C-QUADRAT Asset Management GmbH | Schottenfeldgasse 20 | 1070 Wien | Österreich Tel.: +43(1)51566453 E-Mail: D.Feix@c-quadrat.com | Web: http://www.c-quadrat.com Wichtiger Hinweis: Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.rcm.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. ©2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter: http://www.morningstar.de ©2019 Lipper/ Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Details zu den Lipper Leaders unter: http://www.lipperleaders.com ©2019 Asset Standard bzw. MMD Analyse & Advisory GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Details unter: https://www.assetstandard.com (Ende) Aussender: C-QUADRAT Investment AG Ansprechpartner: Mag. Andreas Wimmer Tel.: +43 1 51566 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at Website: www.c-quadrat.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190920016

