Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Nordex mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des Klimakabinetts auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Was bislang an Nachrichten durchgesickert sei, sei positiv für Nordex und andere Unternehmen der Branche Erneuerbare Energien, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Ausbau der Windkraftaktivitäten könne den in Deutschland erzielten Umsatzanteil von Nordex von derzeit unter 5 auf rund 20 Prozent steigen lassen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2019 / 09:40 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 09:40 / CET

ISIN DE000A0D6554

AXC0110 2019-09-20/11:05