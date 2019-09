Guten Morgen,der heutige Tag steht unter dem Einfluss des Hexensabbats, also sind sämtliche Kursauschläge aus der Distanz zu betrachten. Allerdings gibt es auch darüber hinaus zum Wochenende wenig fundamentales und technisches, was den DAX treiben könnte. Der Trend nach dem Ausbruchsignal vom August ist unverändert intakt und wir gehen davon aus, dass erst mit Erreichen der alten Rekordmarken es wieder etwas spannender werden wird.Bildnachweis: © Siemens Healthcare GmbHAls letzte der Notenbanken hat nun auch China die Geldpolitik gelockert. Auch dies war erwartet worden und damit schließt sich somit diese "Zinssenkungsrunde" einmal um den Globus, allesamt bemüht, die Bremsspuren in der Wirtschaft zu kompensieren. Das alles wird ausreichen, um die Märkte bis zum Jahresende hin zu stabilisieren.

