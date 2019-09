FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1400 (1620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 235 (226) PENCE - 'BUY' - CS RAISES BURBERRY GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2650 (2350) PENCE - FTSE INDICATED -0.50% TO 7319 (CLOSE: 7356.42) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 212 (228) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DERWENT LONDON TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 2608 (2853) PENCE - HSBC CUTS GREAT PORTLAND TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 587 (671) PENCE - HSBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6835 (6745) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 925 (995) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 850 PENCE - UBS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2250 (1950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4850 (4800) PENCE - 'NEUTRAL'



