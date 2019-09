Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Tagung der Diabetes-Branche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 300 dänische Kronen belassen. Der oral einzunehmende Diabetes-Hoffnungsträger Semaglutid sei bei den Besuchern auf viel Interesse gestoßen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche seine hohen Erwartungen an das Mittel. Eine US-Zulassung stehe wohl kurz bevor./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-09-20/11:38

ISIN: DK0060534915