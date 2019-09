BERLIN (Dow Jones)--Der niedersächsische Innenminister und Bewerber für den SPD-Vorsitz, Boris Pistorius, will auch einen Kanzlerkandidaten von den Mitgliedern bestimmen lassen. "Schon Willy Brandt wollte 'Mehr Demokratie wagen'", sagte Pistorius der Rheinischen Post. "Wir sollten zukünftig die Mitglieder bei wesentlichen Personal- und Sachfragen mitentscheiden lassen. Natürlich besonders bei der Frage nach einer Spitzenkandidatin oder einem Spitzenkandidaten."

Seine Mitbewerber kritisierte Pistorius für ihre Lust an der Abwicklung früherer SPD-Beschlüsse. Dazu gebe es einen "Überbietungswettbewerb". Nicht alles, was die SPD in einer Regierung mit der CDU durchsetze, sei "per se schlecht". Die Frage eines Austritts aus der Koalition dürfe nicht taktisch, sondern müsse inhaltlich begründet sein.

