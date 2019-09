Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten über aktuelle Trends am Lkw-Markt. Aktuell sei die Nachfrage schwach, der Abschwung dürfte jedoch insgesamt moderat ausfallen. 2021 dürfte dann eine Erholung einsetzen. Im Sektor bleibt er bei seiner Präferenz für Traton und Knorr-Bremse./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 09:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-09-20/12:27

ISIN: DE000KBX1006