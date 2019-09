Der österreichische Projektierer brauchte vier Monate, um die Anlage zu realisieren. Sie besteht aus 15 Volleinspeiser-Anlagen und deckt bilanziell zwölf Prozent des Energieverbrauchs des US-Konzerns.Die Selina Photovoltaic GmbH hat in vier Monaten eine der größten Dachanlagen Österreichs errichtet. Bereits seit einigen Wochen ist die Anlage mit 2,86 Megawatt Anlage auf dem Dach eines Produktions- und Logistikzentrums in Edelstal in Betrieb. Insgesamt sind 9200 Solarmodule und 50 Wechselrichter installiert worden. Die Photovoltaik-Anlage soll jährlich etwa 2,9 Gigawattstunden Solarstrom ins Netz ...

