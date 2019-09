London, Vereinigtes Königreich (ots) - Europas erstes LXR Hotels & Resorts eröffnet am Grosvenor Square. Der mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Star-Gastronom Jason Atherton zeichnet für das Restaurantkonzept verantwortlich.



Das The Biltmore Mayfair eröffnet heute als erstes Hotel der LXR Hotels & Resorts, der Luxuskollektion der Hilton Hotels, in Europa. Das Hotel, das über 307 luxuriöse Zimmer verfügt, kombiniert atemberaubende Ausblicke auf die Gärten des Grosvenor Square mit innovativen kulinarischen Konzepten des Michelin Star-Gastronoms Jason Atherton - so entsteht ein urbanes Refugium im Herzen von Londons Stadtviertel Mayfair.



Die Luxusoase in renommierter Nachbarschaft vereint den Stil des 20. Jahrhunderts mit modernen architektonischen Details. Gäste, die auf der Suche nach einem besonderen Rückzugsort sind, können eine der 57 wunderschön gestalteten Suiten buchen, in denen zu besonderen Anlässen individuell bestickte Kissenbezüge und monogrammierte Bademäntel bereitliegen. In allen Bädern finden sich typisch britische Pflegeprodukte von Penhaligon. Anstelle einer traditionellen Minibar haben Besucher, die eine der acht Signature-Suiten des Hotels buchen, Zugang zu einem mit Leder bezogenen und Champagnerflaschen gefüllten Kabinett. Auch die jüngsten Bewohner der Hotelsuiten werden mit einem eigenem Bademantel, bunten Zahnbürsten und dem Zugang zu einer kostenlosen, alkoholfreien Minibar ausgiebig verwöhnt.



Das The Biltmore Mayfair begeistert darüber hinaus mit den in der Hauptstadt begehrten Restaurantkonzepten des weltbekannten Gastronoms Jason Atherton:



- The Betterment bietet ein saisonales Menü mit Fisch und Fleisch aus der Region bis hin zu klassischen Salaten und veganen Gerichten.



- The Pine Bar ist eine raffinierte Bar, die klassische Cocktails, außergewöhnliche Weine und leckere Snacks serviert.



- The Tea Lounge in der Hotellobby verwöhnt Gäste mit einem der besten Nachmittagstees Londons sowie einer Auswahl an hausgemachten Sandwiches. Die dazugehörige Writer's Corner bietet eine Auswahl süßer Köstlichkeiten, wie Dorset-Gewürzapfelkuchen und Zitronen-Lavendel-Macarons.



- The Terrace befindet sich im Herzen des Hotels. Der ganzjährig geöffnete Außenbereich ist umgeben von Blumenarrangements und Lichterketten, was ihn zum perfekten Ort für ein Dinner unter Londons Sternenhimmel macht.



Das Hotel ist ein dekadenter Rückzugsort, um das Beste, was London zu bieten hat, zu erleben. Zahlreiche Wahrzeichen befinden sich direkt vor der Haustür, darunter die Maßschneiderei Savile Row und die exklusiven Einzelhändler der Bond Street.



"Wir freuen uns sehr, das The Biltmore Mayfair als Europas erstes Hotel der LXR Hotels & Resorts am renommierten Grosvenor Square in London zu eröffnen", sagt Simon Vincent, Präsident, EMEA, Hilton. "Mayfair bietet zeitgenössischen Komfort, außergewöhnliche Gastfreundschaft und exzellente Speisen von Chefkoch Jason Atherton - das alles in einer Umgebung, die den Zeitgeist des britischen Luxus repräsentiert."



Jason Atherton zeichnet verantwortlich für die Speisen- und Getränkeauswahl der umfangreichen Veranstaltungsräume des Hotels, einschließlich des 500 Quadratmeter großen Ballsaals. Dieser eignet sich für Großveranstaltungen, Hochzeiten oder Cocktailempfänge mit Platz für bis zu 700 Gäste. Für intimere Veranstaltungen bieten die Waterloo- und Manhattan-Suiten Platz für bis zu 80 und 100 Gäste, während sich die Kendal-Suite perfekt für bis zu 40 Personen eignet. Das Hotel verfügt ebenfalls über einen hochmodernen Fitnessraum.



"Der außergewöhnliche, einzigartige Service, den es in allen LXR Hotels & Resorts gibt, gepaart mit der persönlichen Aufmerksamkeit des The Biltmore Mayfair ist unvergleichlich", sagt Feisal Jaffer, Global Head der LXR Hotels & Resorts. "Wir freuen uns darauf, einen unverwechselbaren Ort zu schaffen, an dem unsere Gäste das Beste von London erleben können."



Das The Biltmore Mayfair ist nach dem Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts das zweite Hotel in der Sammlung der Luxushotels von Hilton. Mit der Eröffnung des Habtoor Palace Dubai feierte die Marke im August 2018 ihre Weltpremiere.



Das The Biltmore Mayfair, LXR Hotels & Resorts ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm für die 17 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt buchen, haben sofortigen Zugriff auf Vorteile, einschließlich eines flexiblen Zahlungssystems, einem exklusiven Mitgliederrabatt, kostenlosem Standard W-LAN und der mobilen Hilton Honors App. Wer direkt bei Hilton.com, über die Hilton Honors App oder andere offizielle Hilton-Kanäle bucht, erhält weitere Vergünstigungen und eine Preisgarantie.



Das Hotel befindet sich am 44 Grosvenor Square, London, W1K 2HP. Für weitere Informationen oder zur Reservierung können Reisende thebiltmoremayfair.com besuchen oder +44 (0) 20 762 99400 anrufen. Das The Biltmore Mayfair, LXR Hotels & Resorts ist im Besitz von Millennium & Copthorne Hotels Plc und wird von Hilton verwaltet. Weitere Informationen über die LXR Hotels & Resorts finden Sie unter http://newsroom.hilton.com/.



Über die LXR Hotels & Resorts



LXR Hotels & Resorts ist die Luxusmarke von Hilton. Jeder Hotelstandort bietet ein einzigartiges Reiseerlebnis, das auf den Ort, die Geschichte und die Tradition zurückzuführen ist. Die LXR Hotels & Resorts befinden sich an den attraktivsten Orten der Welt - legendäre Luxusimmobilien wurden zu einem Netzwerk an Hotels verbunden, das sich durch besonderen Service und luxuriöse Erlebnisse für die Gäste auszeichnet. Die LXR Hotels & Resorts sind Teil von Hilton und deren Bonusprogramm Hilton Honors.



Besuchen Sie www.lxrhotels.com, um mehr zu erfahren.



Über Hilton



Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 17 erstklassigen Marken, die mehr als 5.900 Hotels mit über 939.000 Zimmern in 114 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, und hat sich so einen Platz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt im Jahr 2018 verdient. In seiner 100-jährigen Geschichte hat Hilton über 3 Milliarden Gäste beherbergt. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können mehr als 94 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Ihre Hotelaufenthalte und für unvergleichliche Erlebnisse sammeln und zudem Sofortvorteile genießen, darunter den digitalen Check-in mit Zimmerauswahl, die digitale Schlüsselkarte und vernetzte Zimmer. Besuchen Sie http://newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook https://www.facebook.com/hiltonnewsroom, Twitter https://twitter.com/hiltonnewsroom, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hilton/, Instagram https://www.linkedin.com/company/hilton/ und YouTube https://www.youtube.com/hiltonnewsroom.



