Münster (ots) - Alles begann im Jahre 1979, als der junge Vater Detlev Jöcker für seinen 3 Jahre alten Sohn Daniel, das Lied "1,2,3 im Sauseschritt" komponierte. "Daniel konnte gar nicht genug kriegen von dem Lied, und auch beim Sommerfest im Kindergarten waren Kinder und Eltern hin und weg", erinnert sich Jöcker. Das war die Geburtsstunde der sich selbst erklärenden Bewegungslieder, die alle Bewegungen im Liedertext für Kinder vorgeben.



Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Klassikers "1,2,3 im Sauseschritt" veröffentlicht der Münsteraner Musiker jetzt das Best-of-Album "Detlev Jöckers Kinderlieder Hits". Dafür hat der vierfache Vater 25 seiner schönsten und beliebtesten Kindersongs ausgesucht. Unter den Rubriken Spiel, Spass und Bewegung finden sich Kinderhits wie "Das Wachmacherlied", "Ramba Zamba", "1,2,3 im Sauseschritt", "Wischi wischi waschi", "Die Brillenschlange Schalala", "Bunter Regenbogenfisch", "Clown Sporelli" und "Beim Sommerfest auf der Wiese" u.v.m. Alle Lieder wurden musikalisch bearbeitet und viele neu eingesungen.



Mit 120 Tonträgern, an die 1300 komponierten Liedern und über 13 Millionen verkauften Musikalben, gehört Detlev Jöcker zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland.



Mit seinen Kinderlieder Hits gilt der studierte Musiker als Erfinder der Minimusicals, Themenlieder und der sich selbst erklärenden Bewegungslieder, mit denen er bis heute einen regelrechten Tanz- und Bewegungsboom in Kitas, Schulen und Kinderzimmern auslöste. Mit seinen millionenfach in Liederbüchern abgedruckten Songs, gehört er zu den einflussreichsten und meistgesungenen Musikautoren für Kinder.



Das Album "Detlev Jöckers Kinderlieder Hits" ist als Audio CD im Handel und in allen digitalen Shops erhältlich.



Video 1: 1,2,3 im Sauseschritt https://youtu.be/j28cgi_rMy8

Video 2: Ramba Zamba https://youtu.be/9Y8GqJ1ztlQ

Fotos Detlev Jöcker: https://www.detlevjoecker.de/presse/

Foto Album-Cover von "Detlev Jöckers Kinderlieder Hits":

