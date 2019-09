Leichte Gewinne werden an der Wall Street zum Start am Freitag erwartet. Einerseits könnte nach der Fed-Entscheidung am Mittwoch und den kräftigen Ölpreisbewegungen rund um die Krise am Golf etwas mehr Ruhe einkehren. Andererseits sind am Tag des vierfachen Verfalls Bewegungen und Ausschläge in beide Richtungen möglich. Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda, lediglich eine Rede des Boston-Fed-Präsidenten Eric Rosengreen wird erwartet.

Gute Zahlen des Büroeinrichters Steelcase dürften der Aktie Auftrieb verliehen. Steelcase steigerte in seinem zweiten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 60,5 Millionen Dollar und setzte mit 998 Millionen Dollar 14 Prozent mehr um. Analysten hatten lediglich mit 980 Millionen gerechnet.

McDonald's könnten ebenfalls zulegen. Das Unternehmen erhöhte die Quartalsdividende auf 1,25 von 1,16 Dollar und teilte zudem mit, voraussichtlich wie geplant das Dreijahresziel einer Ausschüttung von 25 Milliarden Dollar zu erreichen. Per Ende August lag diese Summe bei 21 Milliarden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.