Der globale Zubau von Photovoltaik, Windkraft und Co. wird in diesem Jahr zweistellig zulegen. Dabei treibt vor allem die Photovoltaik den Weltmarkt.Nachdem der weltweite Zubau der erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr stagnierte, hat er in diesem Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Die Internationale Energieagentur IEA geht von einem zweistelligen Wachstum aus, wie sie am Freitag veröffentlichte. Die knapp 12 Prozent seien das stärkste Wachstum seit 2015. Demnach sei mit einem weltweiten Kapazitätszubau von fast 200 Gigawatt zu rechnen, der vor allem von Photovoltaik und Windkraft getrieben werde. ...

