Pünktlich zum globalen Klimastreik, der in über 150 Ländern stattfinden wird, kündigt Google an in erneuerbare Energien zu investieren. Und das mit der größten Investition die je getätigt wurde. Wie Google in einer offiziellen Ankündigung mitteilte, werden mehr als zwei Milliarden US-Dollar in neue Infrastruktur für erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten, Südamerika und Europa investiert. Umfassen tut das Paket 18 neue Energieverträge die Wind- und Solarenergie beinhalten und Googles Portfolio an erneuerbaren Energien um mehr als 40 Prozent erweitern. Wie der Technologieriese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...