Die an die Wirtschaft ausgereichten Subventionen sind weltweit auf einem Rekordhoch - und nur ein geringer Anteil davon ist gerechtfertigt.

Vor wenigen Tagen hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) seinen alljährlichen Subventionsbericht veröffentlicht. Dort haben die Verfasser Astrid Rosenschon und Claus-Friedrich Laaser die Summe der im Jahr 2018 an die gewerbliche Wirtschaft ausgereichten Subventionen berechnet. Sie kommen auf eine neuen Rekordbetrag, der sich auf knapp 188 Mrd. Euro beläuft. Dies sind noch einmal etwa 5 Mrd. Euro mehr als im Jahr 2017.

Die Bundesregierung selber kommt in ihrem eigenen Subventionsbericht auf einen Betrag von 55 Mrd. Euro. Inoffiziell aber scheint es einen allumfassenden Konsens unter am Thema Interessierten zu geben, dass die Kieler Methodik, die sämtliche direkten und indirekten Subventionen auf allen Verwaltungsebenen umfasst, die korrekten Summen widerspiegelt.

Selbst wenn einige der Subventionen nur geschätzt werden konnten, zeigt sich in den Daten eine Tendenz steigender Subventionen. In 2007, also vor der globalen Finanzkrise, waren die ausgezahlten Subventionen auf den niedrigsten Stand der 2000er Jahre (14,2 Mrd. Euro). Seitdem steigen sie - mit der Ausnahme des Jahres 2012 - stetig an. Falls jemand Schwierigkeiten hat, die Zahlen in einen Kontext zu bringen: Jede Bundesbürgerin und jeder Bundesbürger zahlt im Schnitt 2.262 Euro an Subventionen; und insgesamt machen die Subventionen 5,55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Das heißt, dass in Deutschland etwa einen Tag im Monat dafür gearbeitet wird, deutschen Unternehmen und Bürgern ein leistungsloses Einkommen zu zahlen, das nicht sozialpolitisch begründet wird (dafür wird deutlich mehr ausgegeben, nämlich ca. 1 Billion Euro).

Den Trend zu gestiegenen Subventionen kann man weltweit beobachten. Die vom Kollegen Simon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...