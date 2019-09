München (ots) - Zu Gast bei Anne Will:



Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie)

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)

Ottmar Edenhofer (Direktor des Potsdam-Instituts für

Klimafolgenforschung PIK)

Claudia Kemfert (Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin)

Bernd Ulrich (stellvertretender Chefredakteur "Die Zeit")



