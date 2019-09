Die FPGAs von Intel sollen es ermöglichen, flexible und leistungsstarke Beschleuniger zu entwickeln. Einer der Teilnehmer am Early-Access-Programm ist VMware. Der Baustein wurde entwickelt, um wichtige Funktionen zu kombinieren, die die Beschleunigung von Workloads in der Cloud und in Unternehmen zu erhöhen, wenn diese mit Rechenzentrumslösungen aus dem Portfolio von Intel zum Einsatz kommen. Laut Herstellerangaben bietet kein anderes FPGA derzeit diese Kombination von Features für Server-Designs, die auf zukünftigen, ausgewählten Xeon-Scalable-Prozessoren basieren.

Das Stratix-10-DX-FPGA mit neuen Schnittstellen beinhaltet die Option, ausgewählte Optane-DC-Persistant-Speicher-DIMMs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...