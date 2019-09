Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG jüngst ein Nahversorgungszentrum im sächsischen Wurzen erworben, das bei einem Kaufpreis von 1,5 Mio. Euro eine Rendite von nahezu 11 Prozent erwirtschaften soll. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage verfüge das Portfolio des Unternehmens über nunmehr 34 Standorte mit einer annualisierten Jahresnettomiete von rund 10,5 Mio. Euro und einem annualisierten FFO von fast 5 Mio. Euro. Das Closing werde von SRC zum Jahresbeginn 2020 erwartet. Zudem habe das Unternehmen am 11. September den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung gemeldet. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme seien der Gesellschaft 7,8 Mio. Euro an frischem Eigenkapital zugeflossen, um weitere Transaktionen zu strukturieren und um in Bestandsobjekte zu investieren. Hierfür habe DEFAMA 520.000 neue Aktien zu einem marktnahen Ausgabepreis von 15,00 Euro platziert. Mit dem gesammelten Kapital stehe dem Unternehmen weitere Liquidität zur Verfügung, die gewinnbringend in neue Objekte bzw. den Bestand investiert werden könne und die Verwässerung der Kapitalerhöhung mehr als kompensieren solle. Daher gehe das Analystenteam von weiteren Zukäufen bereits in den kommenden Monaten aus. Bis dahin bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,00 Euro und erneuern das Rating "Accumulate".

