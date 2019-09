Leistungen des Unternehmens für globales Wachstum und Innovation, unternehmerische soziale Verantwortung und Exzellenz im Kundendienst wurden anerkannt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass es bei den American Business Awards (ABA) 2019 undden International Business Awards (IBA) 2019 zum Gewinner des Gold Stevie Award als "Unternehmen des Jahres Computer-Dienstleistungen (Company of the Year Computer Services)" ernannt wurde. Rimini Street erhielt außerdem zwei zusätzliche Gold Stevie ABAs für Kundendienstteam des Jahres und Produktmanagementteam des Jahres (Customer Service Team of the Year and Product Management Team of the Year).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190920005284/de/

Rimini Street Wins Gold Stevie Award for "Company of the Year Computer Services" in both the 2019 American Business Awards and the 2019 International Business Awards (Photo: Business Wire)

Globales Wachstum und Dienstleistungsinnovation

Rimini Street erhielt die Gold Stevie Auszeichnung sowohl in den amerikanischen als auch in den internationalen Business-Award-Programmen als Unternehmen des Jahres im Bereich Computer-Dienstleistungen seit 2018 für sein globales Wachstum und seine Dienstleistungsinnovation. Genannt wurden dabei die Erweiterung seiner weltweiten Arbeitnehmerschaft, neue Produkt- und Serviceangebote, die Eröffnung neuer Niederlassungen und Anlagen sowie das Ertragswachstum des Unternehmens über das gesamte Jahr hinweg.

Mit der fortgesetzten Weiterentwicklung und Innovation seiner Dienstleistungen und Support-Angebote brachte das Unternehmen neue Produkte und Dienste auf den Markt, darunter seine Application Management Services for Salesforce Sales Cloud and Service Cloud (Dienste für das Anwendungsmanagement für die Vertriebs- und Dienstleistungs-Cloud des Vertriebs). Rimini Street gab außerdem die Lösungen Rimini Street Mobility und Rimini Street Analytics heraus, die ERP-Systeme kosteneffizient modernisieren, ohne dass teure Upgrades der ERP-Software erforderlich werden.

Exzellenz im Kunden-Support

Das Global Product Delivery Team von Rimini Street, das dafür verantwortlich ist, Tausende steuerliche, rechtliche und behördliche (Tax, Legal, Regulatory, TLR) Aktualisierungen bereitzustellen, die in Millionen von Codezeilen enthalten sind, wurde als Product Management Team of the Year ebenfalls mit einem Gold Stevie ausgezeichnet. Im Bestreben, seine Dienstleistungen und die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu verbessern, ging das Team von einem Entwicklungsprozess nach dem Wasserfallprinzip in ein agiles Rahmenwerk über, wodurch sich die Gesamteffizienz und die Zeit bis zur Lieferung von Updates signifikant verbesserten. Im Jahr 2018 lieferte das Global Product Delivery Team seinen Kunden in 30 Ländern mehr als 49.000 einzelne TLR-Aktualisierungen. Jedes einem Kunden gelieferte Update ist speziell auf dessen Bedarf und Umgebung angepasst.

Der Kundendienst des Rimini Street Global Support Teams wurde auch mit zwei Stevie Awards als Customer Service Department of the Year ausgezeichnet, der Vice President of Global Support der Unternehmensgruppe, Craig Mackereth, erhielt zwei Stevie Awards als Kundendienstleiter des Jahres (Customer Service Executive of the Year).

Zusätzlich zu den zahlreichen Auszeichnungen des Rimini Street Global Service Delivery Teams für Exzellenz im Kundendienst für seine externen Kunden wurde die interne Rimini Street IT-Abteilung für ihren Fokus auf Exzellenz, Wertschätzung und Zuverlässigkeit sowie als verlässlicher Partner und Ratgeber der globalen Unternehmensmitarbeiter zur IT-Abteilung des Jahres (IT Department of the Year) ernannt.

Jahres-Auszeichnung für unternehmerische soziale Verantwortung

Die Rimini Street Foundation wurde als Stiftung des Unternehmens mit dem Stevie ABA für unternehmerische soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility Program of the Year) ebenfalls geehrt, da sie das Programm "Mehr Wachstum für mehr Großzügigkeit (The More We Grow, the More We Can Give)" auflegte. Die Stiftung wurde als Spiegel der Werte, Herzen und der leidenschaftlichen Arbeit von Rimini Street und seinen Mitarbeitern gegründet. Durch das Wachstum des Unternehmens kann die Stiftung in die Gemeinden rückinvestieren, in denen Mitarbeiter von Rimini Street wohnen. Im Jahr 2018 ging Rimini Street Partnerschaften mit 56 Wohltätigkeitsorganisationen weltweit ein und lieferte in diesem Rahmen finanzielle Beiträge, Sachleistungen und mehr als 1.200 freiwillige Mitarbeiterstunden in Organisationen wie den Boys Girls Club von Oakland, die Balavikas School in Hyderabad in Indien und das Haus Casa José Eduardo Cavichio in Brasilien.

"Wir fühlen uns geehrt, die Stevie Awards für unseren ausgezeichneten Kundendienst, das branchenführende Supportmodell für Unternehmenssoftware, das fortgesetzte Unternehmenswachstum und die wichtige Gemeindearbeit der Rimini Street Foundation erhalten zu haben", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung des hochwertigen, hoch-reaktiven Kundendienstes, den wir für beinahe 1.900 Kunden in der Welt leisten. Dabei verbessern und erneuern wir kontinuierlich unser Dienstleistungsmodell und erweitern unsere Support-Angebote und -Arbeiten."

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards (für den Raum Asien-Pazifik), die German Stevie Awards (für Deutschland), die American Business Awards (für die USA), die International Business Awards (für international tätige Unternehmen), die Stevie Awards for Great Employers (für gute Arbeitgeber), die Stevie Awards for Women in Business (für Frauen in der Geschäftswelt) und die Stevie Awards for Sales Customer Service (für Vertrieb und Kundenservice). Bei den Stevie Awards-Wettbewerben gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Organisationen aller Arten und Größenordnungen sowie die dahinterstehenden Menschen geehrt und für hervorragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter www.StevieAwards.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 1.900 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Dienstleistungen und Applikationssoftware für Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter, und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten (einschließlich unserer anstehenden Berufung gegen die dauerhafte Verfügung), staatlichen Untersuchungen oder einem neuen Rechtsstreit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services, Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 8. August 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190920005284/de/

Contacts:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com